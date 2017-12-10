Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 aydır firari eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Özdemir'in İstanbul'da olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan teknik takip sonucu şüpheliyi saklandığı evde 15 gün önce gözaltına almıştı. Özdemir’in tanınmamak için saçını boyatıp sakal bıraktığı görülmüştü. TEM Şube’deki işlemlerinin ardından Özdemir, bu sabah adliyeye sevk edildi. Erhan Özdemir, ekip otosuna bindirilirken, “Ben devlete ayıp bile etmedim arkadaşlar” diyerek kendini savundu.



Olayın geçmişi

7 Eylül 2012'de Alanya Kaymakamlığına atanan Özdemir bu görevini 23 Eylül 2014 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte İzmir Vali Yardımcılığı görevine atanan Özdemir, mahkeme kararlarıyla Alanya Kaymakamlığı görevine defalarca geri döndü. Mahkeme kararıyla ilk olarak 12 Mart 2015'te Alanya'ya dönen Özdemir, hakkında açılan soruşturmadan dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak Isparta Vali Yardımcılığı'na atandı. Mahkeme Özdemir'i 28 Haziran 2015'te tekrar Alanya'ya gönderdi ancak Bakanlık kararıyla bir gün sonra Isparta Vali Yardımcılığı'na geri gönderildi. Tekrar dava açan Özdemir, 10 Şubat 2016'da Alanya Kaymakamlığı görevine yine iade edildi. Özdemir, bir gün görev yapıp rapor aldı. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yine geçici görevle Kayseri Vali Yardımcılığı'na atandı. Sürekli soruşturma geçiren Erhan Özdemir'in Alanya'daki bir vakfın başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması nedeniyle, mahkemeler tarafından yasalara aykırı olarak sürekli göreve iade edilmişti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yaparken Çorum'a atanan Cumhuriyet Savcısı Yener Yavuz'un darbe girişiminin ardından, 'Anayasayı ihlal, hükümete silahlı isyan, silahlı örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmasının ardından aynı soruşturma kapsamında Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'in de aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Özdemir firar etmişti.