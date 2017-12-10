Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesi Konaklı Mahallesi'nde ambar inşaatı beton dökümü esnasında çöktü. Olayda 7 işçiden 6'sı yaralanarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir işçiye ulaşılamadı. Bölgeye jandarma ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik tedbiri alınırken, iş makineleri tarafından enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. İş makinelerinin enkaz kaldırma ve kayıp işçiyi arama çalışmaları sürüyor.