Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesi Konaklı Mahallesi'nde ambar inşaatı beton dökümü esnasında çöktü. Olayda 7 işçiden 6'sı yaralanarak Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir işçiye ulaşılamadı. Bölgeye jandarma ekipleri ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik tedbiri alınırken, iş makineleri tarafından enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. İş makinelerinin enkaz kaldırma ve kayıp işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Viranşehir'de inşaat çöktü: Yaralılar var
10.12.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ambar inşaatı çöktü. Olayda 6 işçi yaralanırken, bir işçinin de kayıp olduğu bildirildi.
Etiketler : Şanlıurfa,viranşehir,inşaat,
526204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526204.aspx
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