Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Viyana Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği ve yönetim bilişim sistemi eğitimi aldıktan sonra 2014'te memleketi Uşak'a dönen Abdullah Furtana, kendi işini kurmaya karar verdi. Başta biyolojik atık enerji santrali projelerine yoğunlaşan Furtana, daha sonra atık koyun yününden organik gübre üretimine yöneldi. Üç yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından hedefine ulaşan girişimci, termomekanik sistemle atık koyun yününden organik gübre elde etti. Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesine (UKDOSB) fabrika kuran Furtana, günde ürettiği 3 ton gübrenin tamamını yurt dışına ihraç ediyor. Furtana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi sonrası ülke ekonomisine katkı sunacak projelere yöneldiğini söyledi.



Bu süreçte koyun yününden gübre üretimi üzerinde çalıştığını anlatan Furtana, şöyle konuştu: "Üç yıl süren Ar-Ge ve laboratuvar çalışmalarının ardından termomekanik sistemle atık koyun yününden organik gübre elde etmeyi başardım. Bu gübre barındırdığı azot, fosfor, potasyum, iz element, mineral, 3,5 kat su tutma ve toprak düzenleyici özelliğiyle diğerlerinden çok daha verimli ve ekonomik. Halen günde ortalama 3 ton üretilen organik gübreyi Avusturya, Almanya, Hollanda, Çin, Sırbistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz."



Organik yün gübresinin saha verimliliğini de takip ettiğini dile getiren Furtana, üretime ilişkin 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusunda bulunduğunu ve yakın bir tarihte sonucunu alacağını vurguladı. Abdullah Furtana, dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Alman Compo-Expert ile Fransız Roullier firmalarına ürünü gönderdiğini, bu işletmelerin de analiz sonuçlarından sonra kendisiyle irtibata geçerek sipariş verdiklerini söyledi.



Seri üretimde tekstil sektöründe kullanıma uygun olmayan atık koyun yününü kullandığına dikkati çeken Furtana, "Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkemizde yıllık 70 bin ton koyun yünü işleniyor. Bunun yüzde 88'i işlendikten sonra tekstil sektöründe kullanılıyor, diğer bölümü ise atıl olarak kalıyor. Biz öncelikle bu yünleri üretime kazandırmayı hedefliyoruz. Yani bir tür geri dönüşümle bu atık yünleri organik yün gübresine dönüştürerek ekonomiye kazandırıyoruz." diye konuştu.



Avusturya ve Almanya'da 2 firmanın yün gübresi ürettiğini belirten girişimci, geliştirdikleri sistemle en fazla üretim kapasitesine sahip işletme olduklarını talebe göre kapasiteyi kademeli olarak artıracaklarını aktardı.



Gübrede herhangi bir katkı maddesinin olmadığını anlatan Furtana, şöyle devam etti: "Atık yünü önce taraklarda inceltiyor daha sonra ısıl işleme tabi tutup termomekanik sistemle kapsül görünümünde gübre haline getiriyoruz. Yün gübresinin toprağa salınımı 9-10 ay sürüyor. Yani bir kez gübreleme yapıldığında 10 ay toprağa başka gübre vermeniz gerekmiyor. Doğaya dönüşüm oranı çok yüksek, 3,5 kat su tutma özelliğiyle su tüketimini azaltıyor, bitkiyi nemli tutuyor. Yapılan analizlerde emiliminin çok yüksek olduğu kanıtlandı."



Yün gübresinin Türkiye'de ve dünyada yeni yeni tanınmaya başladığına işaret eden Furtana, henüz iç piyasada kullanımı olmadığını belirtti.

Üretimlerinin tamamını ihraç ettikleri bilgisini veren Furtana, "Ürünün perakende satış fiyatı 4-5 avro civarında. Önümüzdeki dönemde iç piyasada da kullanım alanı bulacağını düşünüyorum. Sağladığı avantajlarla üreticilerden ilgi görecek. Amacımız atık yünleri değerlendirip, ekonomimize ve tarıma destek olmak." ifadelerini kullandı.