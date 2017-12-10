Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı 0'ın altında seyretmeye devam ediyor. Kış mevsimi insanlar dışında doğal yaşamı ile bilinen Tunceli'de hayvanları da etkiliyor. Yazın bahçelere kadar inen ayılar, kış nedeniyle inlerine çekilmek için yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. Pülümür Vadisi'nde kış uykusu öncesi 2 yavrusu ile görüntülenen anne ayı da meşe palamuduyla karınlarını doyurmaya çalıştı. Anne ayı ve yavruları daha sonra zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu. O anlar ise doğasever Hakkı Suvan tarafından kaydedildi. Aynı ayı ailesini daha önce de görüntülediğini belirten Suvan, kış uykusu öncesinde son yiyecek arayışlarını gerçekleştirdiklerini düşündüğünü, onları seyredip kayıt altına almaktan da büyük keyif aldığını kaydetti.