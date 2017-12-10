Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de, ilkokulda sürekli kız ile erkek arkadaşları ile kavga eden ve arkadaşlarını sürekli döven Servet Aydın’ı, Kick Boks İl Temsilcisi ve öğretmeni olan Yaşar Kurt keşfederek Kick Boks’a yönlendirdi. Öğretmeninin tavsiyesi üzerine bu spora başlayan Aydın, kısa süre içerisinde kendini geliştirerek, önemli başarılara imza attı. Şu anda Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nda öğrenim hayatını sürdüren Aydın, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’a düzenlenen Kick Boks Şampiyonası’na katıldı ve büyükler kategorisinde dünya 3.’sü oldu.



"BÜTÜN ERKEK VE KIZ ARKADAŞLARINI DÖVÜYORDU"

Servet’in spora başlama hikayesini anlatan Kick Boks İl Temsilcisi ve Servet’in ilkokul öğretmeni Yaşar Kurt, “Servet, 2004 yılında ilkokula başladı. İlkokul 3. sınıfa geldiğimiz dönemlerde sınıf içerisinde genellikle bütün erkek ve kız arkadaşlarını dövüyordu. Buna bir çözüm bulmak istedim. Daha önceki spor hayatımda antrenörlük belgem de vardı. Bu çocukların spora yönlendirilmesi ile bu işi daha iyi başaracaklarını, sporda ülkemiz adına güzel şeyler yapacaklarını düşünerek kick boksa başlattım. Antrenörlüğünü de kendim yaptım. Diğer çocuklara ödevini ve dersini niye yapmadın diye sorarken, Servet’e antrenmana niye gelmedin diye soruyordum. Kendisi ilkokuldayken Türkiye şampiyonalarında şampiyon olarak geleceğin güzel sporcusu olacağını gösterdi. İlkokulda minik yıldızlarda Türkiye Şampiyonu, ortaokuldayken yine şampiyonlukları ve liseye geçtiğinde de milli takım süreci başladı. Servet, son yıldır gençlerde Türkiye Şampiyonu oluyor. 3 yıldır da Türkiye adına milli takımda dövüşüyor. Kızımız, 1 Avrupa ikinciliği, gençlerde dünya 3.’lüğü, bu sene de ilk kez büyüklerde zorlu rakiplerine rağmen dünya 3.’lüğünü ülkemize kazandırdı” ifadelerini kullandı.



HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli sporcu Servet Deniz de duygularını şöyle anlattı: “Bu spora 6 yaşındayken Yaşar hocanın sayesinde başladım. Sınıfta arkadaşlarımı döverek hiç durmuyordum. O yüzden Yaşar hoca böyle bir çare buldu. Beni orada keşfetti. 2008 yılında ilk Türkiye şampiyonluğumu aldım. Bu sene de ilk defa büyük olmama rağmen dünya 3.’sü oldum. Hedefim dünya şampiyonluğudur.”

