TSK, Mardin Dargeçit kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen operasyon sonucunda 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Mardin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
10.12.2017 - 12:31 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 12:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,mardin,TSK,
526216 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526216.aspx
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