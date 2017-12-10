Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Mardin Dargeçit kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen operasyon sonucunda 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.