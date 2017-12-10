Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinin kırsal mahallelerinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün saat 05.00 itibariyle Nusaybin’e bağlı Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu ile Dargeçit’e bağlı Değerli ve Kılavuz mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın duyurulmasının ardından söz konusu bölgelerde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.