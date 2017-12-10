Alınan bilgiye göre, dünden bu yana bölgede etkili olan kuvvetli lodosun saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bölgedeki fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00'te, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00'te yapılması planlanan seferleri iptal etti. Yetkililer, iptal edilen hattaki seferlerin hava şartlarının normale dönmesinin ardından başlayacağını, diğer hatlardaki seferlerin ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirildiğini kaydetti.
Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı seferler iptal edildi
10.12.2017 - 13:37 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler : Kuzey Ege,fırtına,deniz ulaşımı,Bozcaada,Geyikli,
526230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526230.aspx
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