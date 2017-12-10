Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana bölgede etkili olan kuvvetli lodosun saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bölgedeki fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00'te, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00'te yapılması planlanan seferleri iptal etti. Yetkililer, iptal edilen hattaki seferlerin hava şartlarının normale dönmesinin ardından başlayacağını, diğer hatlardaki seferlerin ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirildiğini kaydetti.