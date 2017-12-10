Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hızı zaman zaman 70 kilometreye çıkan fırtına, özellikle Edremit Körfez ilçelerinden Ayvalık başta olmak üzere Edremit, Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk Mahallelerinde etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle sahillerde bulanan bazı çay bahçesi gibi işletmelerin güneşlik çadırlarının parçalandığı gözlenirken, Ayvalık’ın en kalabalık nüfuslu mahallelerinden biri olan Ali Çetinkaya’nın sahil bandındaki Yunus Emre Parkı’nda kıyıya bağlı küçük balıkçı teknelerinden 4’ü battı. Birçok balıkçı teknesi ise zarar gördü. Lodosun gün içinde şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

