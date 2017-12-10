Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'u gece saatlerinde itibaren etkisi altına alan şiddetli lodos Silivri'de de hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle sahilde metrelerce yüksekliği bulan dev dalgalar oluştu. Sahilde bulunan bazı seyyar satıcıların ise tezgahları devrildi. Şiddetli lodos sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte etkisini sürdürmeye devam ediyor.