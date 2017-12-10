İstanbul'u gece saatlerinde itibaren etkisi altına alan şiddetli lodos Silivri'de de hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle sahilde metrelerce yüksekliği bulan dev dalgalar oluştu. Sahilde bulunan bazı seyyar satıcıların ise tezgahları devrildi. Şiddetli lodos sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurla birlikte etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Silivri'yi lodos vurdu
10.12.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Seyyar satıcıların ise tezgahları uçtu.
Etiketler : Silivri,
526234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526234.aspx
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