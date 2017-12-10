Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal mahallesinde yaşandı. Hasan A.'nın kullandığı 02 FS 245 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 NL 029 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.