Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte lodosla birlikte etkili olan yağmur nedeniyle iniş ve kalkışlarda bazı gecikmelerin yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda seferler normale döndü. İstanbul'da dün akşamdan bu yana devam eden ve Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmak isteyen uçakların yoğunluk nedeniyle havada tur atmasına neden olan lodos, bugün yağmurla daha da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda iniş ve kalkışlarda kısa süreli gecikmeler meydana geldi. Bu nedenle iniş ve kalkışlar paralel pistlerden yapılmaya başlandı. Uçakların kalkış için sıra beklemesiyle inişlerde de kısa süreli gecikmeler yaşandı. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul’dan yapılacak Kars, Yüksekova ve Saraybosna seferlerinin karşı meydanlardaki görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, dün geceki şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı varışlı seferlerde bir müddet uçakların tur atmak zorunda kaldığı ifade edilerek, başka bir meydana divert (yönlendirme) durumunun yaşanmadığı bildirildi. THY'nin Birmingham ile Lüksemburg tarifeli seferlerinin ise varış meydandaki kar yağışı nedeniyle iptal edildiği kaydedildi. Öte yandan, Atatürk Havalimanı'ndan uçuşların normal seyrinde devam ettiği, hava trafiğinde herhangi bir yoğunluk yaşanmadığı ve diğer pistlerde de seferlerin sürdürüldüğü öğrenildi.