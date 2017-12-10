Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'de bu sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Bombacı Veli Sokak üzerindeki 1955 yılında yapılan Baklacı Camii'nde yangın çıktı. Yangın sonrası incelenen güvenlik kameralarında camiyi kundakladığı iddia edilen 25 yaşındaki B.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alkollü olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen B.D.’nin cami kapısının yanındaki straforları ateşe vererek yangına sebep olduğu belirtildi. B.D.'nin caminin yanı sıra aynı bölgede bulunan Bombacı Veli Sokak’ta metruk bir bina ile Meriç Sokak’taki bir depoyu daha kundakladığı tespit edildi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri devam eden B.D.’nin alkollü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilerek, suçunu itiraf ettiği ve hakkında kundaklama suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Yetkililer, olayın siyasi bir boyutunun olmadığını da belirtti. Öte yandan, B.D.’nin 3 hafta önce de yine Baklacı Camii'nin girişindeki bir koltuğu sigara izmariti ile tutuşturup gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

