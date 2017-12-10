Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 47 santimetre olarak belirlenirken, hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Kayak sezonu tam olarak açılmasa bile yerli ve yabancı turistler Uludağ’a gelmeye başladı. Özellikle hafta sonu günübirlikçi tatilcilerin kızaklarla ve kayaklarla kaydığı gözlemlendi.