Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa Uludağ’da kar kalınlığı 47 santimetre olarak belirlenirken, hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Kayak sezonu tam olarak açılmasa bile yerli ve yabancı turistler Uludağ’a gelmeye başladı. Özellikle hafta sonu günübirlikçi tatilcilerin kızaklarla ve kayaklarla kaydığı gözlemlendi.
Uludağ’da kar kalınlığı 47 santimetre
10.12.2017 - 14:50 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü.
Etiketler : Uludağ,kar kalınlığı,kış turizm,
526249 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526249.aspx
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