Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Ali Boğazı kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendiği belirtilerek, "Başlatılan operasyon kapsamında 1 adet basma düzenekli EYP, 12 adet büyük tüp, 1 adet sırt çantası, 30 çift mekap ayakkabı, 16 adet Kalaşnikof şarjörü, 2 adet akü, 100 metre kablo, 50 kilogram un, 30 kilogram şeker, 10'ar kilogram tuz, sabun, 1 adet dikiş makinesi, çok sayıda pil, muhtelif miktarda amonyum nitrat, çok miktarda tıbbi malzeme ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.