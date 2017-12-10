Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09 Aralık 2017 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü Bala Yaylası mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 200 kilo amonyum nitrat, 202 çift ayakkabı, 700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.