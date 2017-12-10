Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 09 Aralık 2017 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü Bala Yaylası mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 200 kilo amonyum nitrat, 202 çift ayakkabı, 700 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Tam 200 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
10.12.2017 - 15:47 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri kırsalında yürütülen operasyonlarda 200 kilogram amonyum nitrat, 202 çift ayakkabı ile 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Etiketler : Hakkâri kırsalı,amonyum nitrat,
526260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526260.aspx
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