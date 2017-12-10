Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada, bilimsel verilere göre en nadir düdükçün türleri arasında bulunan kızıl deniz düdükçünü, doğa fotoğrafçısı Serhat Çakıcı tarafından Ezine Çayı'nda kayıt altına alındı. Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok kuş türünün göç yolculuğunda Karadeniz sahilindeki çay yatağının uğrak yeri olduğunu belirtti. Alanda kuş gözlemi yaptığı sırada türü fark ettiğini anlatan Çakıcı, "Daha önce çeşitli kuş türlerini kayıt altına aldığımız noktada gözlemlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında ülkemizde en son 5 yıl önce görülen, Kastamonu'da ise daha önce hiç kaydı bulunmayan kızıl deniz düdükçünü kuşunu fotoğrafladım. Türü yıllar sonra ülkemizde fotoğrafladığım için şanslıyım." dedi.



Türün görüntülenmesinin ardından Ankara'dan ilçeye gelen kuş bilimci Murat Faik Özçelik de kızıl deniz düdükçününün, Türkiye'de üç türü görülen deniz düdükçünlerinin en nadirlerinden olduğuna işaret etti.



"Fotoğraflaması oldukça zor, ürkek"

Kızıl deniz düdükçününün, Türkiye'de 5-10 yılda bir görüldüğüne dikkati çeken Özçelik, şunları kaydetti: "Kuzey Kutup Dairesi civarından, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerine göç eden bu türü 5-10 yılda bir Türkiye'de görmek mümkün. Abana'da kayıt altına alınmasıyla heyecanlandığımız kızıl deniz düdükçünü, genellikle ülkemizin batısındaki Avrupa ülkelerinden yoluna devam ediyor. Muhtemelen, bu sene çapraz ya da paralel bir geçişle gerçekleştirdiği göç yolunda Abana'da mola verdi. Buradan büyük olasılıkla Ankara ya da Kulu, daha sonra da Konya üzerinden Adana'ya devam edecek olan bu tür daha sonra Afrika tarafına geçecek. Minyatür ördek şeklinde nitelendirdiğimiz bu kuş, 28-40 gram ağırlığa sahip. Hareketli türlerden ve kilometrelerce yolu bir gecede kat edebilecek güçte. Her kuş gözlemcisinin arşivine kazandırmak istediği nadide türlerden. Fotoğraflaması da oldukça zor, ürkek."