Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde meydana gelmişti. Boş bir araziden silah sesleri yükselmesi üzerine oraya yönelen mahalle sakinleri, 2 kişinin kaçtığını ve yerde kanlar içinde bir kadın yattığını görmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mercan Karaer (35) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinin yakınında pompalı bir tüfek buldu. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Asayiş Şube Cinayet Büro ve Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Karaer’in kardeşi O.K. (21) ve oğlu K.G.’yi (17) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgusunda, Mercan Karaer’in Van’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı ve İstanbul’a geldiği öğrenildi. Temizlik şirketinde çalışmaya başlayan Karaer’in yeni bir yaşam kurmaya çalışırken oğlu K.G. tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Mercan Karaer’in oğlu ve kardeşi tarafından zorla evden çıkarılarak olay yerine getirildiği belirlendi. Şubedeki Karaer’in kardeşi O.K. ve Bahçelievler Çocuk Büro Amirliğindeki K.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.