Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi’nde meydana gelmişti. Boş bir araziden silah sesleri yükselmesi üzerine oraya yönelen mahalle sakinleri, 2 kişinin kaçtığını ve yerde kanlar içinde bir kadın yattığını görmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mercan Karaer (35) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinin yakınında pompalı bir tüfek buldu. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Asayiş Şube Cinayet Büro ve Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Karaer’in kardeşi O.K. (21) ve oğlu K.G.’yi (17) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgusunda, Mercan Karaer’in Van’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı ve İstanbul’a geldiği öğrenildi. Temizlik şirketinde çalışmaya başlayan Karaer’in yeni bir yaşam kurmaya çalışırken oğlu K.G. tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Mercan Karaer’in oğlu ve kardeşi tarafından zorla evden çıkarılarak olay yerine getirildiği belirlendi. Şubedeki Karaer’in kardeşi O.K. ve Bahçelievler Çocuk Büro Amirliğindeki K.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Annesini pompalı tüfekle öldüren 17 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi
10.12.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da eşinden boşanarak İstanbul’a gelen 35 yaşındaki annesini pompalı tüfekle vurarak öldüren 17 yaşındaki çocuk ve kadının kardeşi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Mercan Karaer,
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