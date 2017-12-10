Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde bitişik halde bulunan tek katlı iş yerlerinin birinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede diğer iş yerlerinin çatısına sıçradı. Dumanları gören iş yeri sahipleri, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Karakoçan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, 6 iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.