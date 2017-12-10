Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de ilçeye bağlı İncesu köyü Kavak Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aile bireylerinin de evde bulunduğu saatte çıkan yangın sonrası ev boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaşanan olayda İbrahim ve Ahmet Çoban’a ait iki katlı ev, tamamen yanarak kül oldu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.