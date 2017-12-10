Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid el-Hasayine, anahtar teslimi için Gazze'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, TİKA tarafından yaptırılan konutların, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla İsrail'in 2014'teki saldırılarında evlerini kaybedenler ile yoksul Filistinli ailelere teslim edildiğini söyledi.

Bölgedeki yoksul aileler için yeni konutların inşa edilmesi konusundaki temennilerini dile getiren Hasayine, "TİKA başta olmak üzere Türkiye'nin Filistin halkına sağladığı destekten çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Hasayine, konuşmasının ardından yüzlerce Filistinli aileye konutların anahtarlarını teslim etti.

Gazze'nin güneyinde halk arasında Hucr ed-Dik olarak bilinen Vadi Gazze köyünde yapımı tamamlanan 320 konut, imzalanan anlaşmayla çarşamba Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına teslim edilmişti.

TİKA, İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırı sonucu ortaya çıkan yıkım nedeniyle barınma ihtiyacını gidermek için 20 dönümlük bir arazi üzerine, 20 bloktan oluşan ve her blokta 16 daire bulunan bir proje hazırlamıştı. Her biri 100 metrekare olarak planlanan 320 dairede, yaklaşık 2 bin 250 kişinin yaşamını sürdürmesi öngörülüyor.