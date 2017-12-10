Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) çalışmalarıyla Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğinin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Bu kapsamdaki çalışmaların 33 ilde tamamlandığını aktaran Taş, 43 ilde ise araştırmaların devam ettiğini, 2019 yılı sonuna kadar 81 ilde bu çalışmaların bitirileceğini söyledi.

Taş, Türk uzmanlarca ve öz kaynaklarla gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin Biyolojik Çeşitlilik Haritası'nın çıkarılacağını bildirdi.

İzmir'de dünya literatürüne girecek yeni türler bulunduğuna dikkati çeken Taş, şu bilgileri verdi:

"UBENİS İzmir projesi ekibinden Doç Dr. Hasan Yıldırım ve Yrd. Doç. Ademi Fahri Pirhan'ın danışmanlıklarında ortaya koyulmaya çalışılan Damarlı Bitkiler Envanteri kapsamında, beş yeni tür keşfedildi. Bunların sadece dünyada İzmir'de olduğu ve buraya has endemik türler olduğu belirtildi. Henüz keşfedilen bu bitkilere ait bilimsel makaleler hazırlanarak, bilim dünyasına sunulmak üzere bilimsel dergilere gönderildi. Söz konusu bitkilere ait işlemler devam ettiği için tam isimlerinin paylaşılması, makalelerinin basılması ile gerçekleşebilecek. Bu bitkiler Campanulaceae (Çançiçeğigiller), Brassicaceae (Turpgiller), Lamiaceae (Ballıbabagiller), Boraginaceae (Hodangiller) ve Amaryllidaceae (Nergisgiller) familyaları içerisinde yer alıyor."

Türkiye'de daha önce görülmeyen yeni türlerin de bulunduğunu vurgulayan Taş, "Ayrıca bu çalışma ile ülkemizde daha önce kaydı bulunmayan Orchidaceae (Salepgiller) familyasından iki türe ait popülasyon İzmir il sınırları içerisinde keşfedildi. Türkiye florası için bu iki türün 'yeni bitki kayıtları' olarak literatüre girmesi için de işlemler başlatıldı." dedi.

173 yıl aradan sonra "İzmir Sığırkuyruğu" yeniden görüldü

Genel Müdür Taş, bütün bu gelişmelerin yanı sıra 1844 yılında ünlü botanikçi "Pierre Edmond Boissier" tarafından İzmir'de keşfedilen ve keşfedildikten sonra bir daha izine rastlanılamayan, dünyada sadece İzmir'de varlığı bilinen endemik tür, "İzmir Sığırkuyruğu (Verbascum smyrnaeum Boiss)" 173 yıl sonra araştırmacılar tarafından, İzmir Biyoçeşitlilik Envanter Projesi kapsamında yeniden keşfedildiğini ve popülasyon durumunun tespit edildiğini kaydetti.

Bu türün "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı"nda, "Yetersiz Veri" (DD) kategorisinde yer alan kayıp bir tür olduğunu açıklayan Taş, "Verbascum smyrnaeum"un çalışmalar neticesinde oldukça dar bir alanda yayılış gösterdiği ve tehlike kategorisinin "Kritik düzeyde tehlikede" (CR) olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.