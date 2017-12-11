Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Kardeş Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Recep Serdar'ı (89) kendisiyle aynı adı taşıyan torunu ziyarete gitti. Dedesi kapıyı açmayınca yanında bulunan yedek anahtarla kapıyı açarak içeri giren Recep Serdar, dedesini yerde kanlar içinde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evde ve ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Recep Serdar'ın boyun ve karın bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle öldüğünü tespit etti. Evde ve bölgesinde geniş çaplı bir inceleme yapan polis ekipleri, yaşlı adamı öldüren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Recep Serdar'ın cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.