Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'de yaşayan Ramiz Yerlikaya'ya ait iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, Mudurnu ve Taşkesti İtfaiyesi'ne bağlı ekipler olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınan yangın, yakında bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu, ahşap bina kullanılamaz hale geldi.