Davut Kılıç yönetimindeki 68 AH 005 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi TÜMOSAN Kavşağı'nda, Abdullah Hanlı idaresindeki 58 FP 190 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 58 FP 190 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüleri Kılıç ve Hanlı ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Konya'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
11.12.2017 - 03:21 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası,
526353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526353.aspx
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