Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davut Kılıç yönetimindeki 68 AH 005 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi TÜMOSAN Kavşağı'nda, Abdullah Hanlı idaresindeki 58 FP 190 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 58 FP 190 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüleri Kılıç ve Hanlı ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.