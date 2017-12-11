Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Sarmaşık Çıkmazı sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kaldığı öğrenilen gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Elektrik kaçağı nedeniyle ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. Alevler içerisinde gecekonduda bulunan yavru güvercin ile köpek ise itfaiye erleri tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Sokak içerisinde yaşanan kısa süreli panik yangının söndürülmesi ile sona erdi. Yangın esnasında gecekonduda bulunan ve dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan alev alev yanan gecekondu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.