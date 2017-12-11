Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurca Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçedeki çiftçilerin desteklenmesi ve ilçenin tarımsal yönden gelişmesi için yapılacak projeler hakkında bilgi verilip, katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.İlçedeki çiftçiler ise, Başkan Vekili Temel Ayca’ya teşekkür ettiler.