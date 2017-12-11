Çukurca Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçedeki çiftçilerin desteklenmesi ve ilçenin tarımsal yönden gelişmesi için yapılacak projeler hakkında bilgi verilip, katılımcılarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.İlçedeki çiftçiler ise, Başkan Vekili Temel Ayca’ya teşekkür ettiler.
Kaymakam Ayca, çiftçilerle bir araya geldi
11.12.2017 - 09:04 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, çiftçilerle bir araya geldi.
Etiketler : Kaymakam Ayca,çiftçiler,Hakkâri,
526413 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526413.aspx
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