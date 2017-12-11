Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Eskipazar D-755 karayolu İmanlar köyü mevkiinde meydana geldi. M.G. (49) idaresindeki 78 SA 108 plakalı otomobil, A.E. (42) idaresindeki 06 FE 0250 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan Kemal Dereli (52) olay yerinde hayatında kaybederken, sürücü ile Satı Ala yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Satı Ala hayatını kaybederken, sürücü M.G. ise Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası araç içinde alkol şişeleri görüldü. Sürücünün ise 210 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan kazayı duyarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.