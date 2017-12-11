Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaban hayatını koruma altına almak için Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Kazdağlarına yerleştirilen 38 fotokapanla yapılan kayıtlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.Görüntülerde, Kazdağlarında yaşayan bir boz Ayının incir ağacına çıkma, yerde incir dallarını silkeleme anı görülüyor. Boz ayının ortaya çıkan bu ilginç görüntüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı.