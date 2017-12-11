Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, dün gece Levent Aslan yönetimindeki otomobil, Dereli istikametinden Giresun istikametine gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir marangoz atölyesinin duvarlarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü Levent Aslan (21) kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatının kaybeden Levent Aslan’ın yaklaşık 4 yıl önce de babasını yine bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.