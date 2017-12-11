Edinilen bilgilere göre, dün gece Levent Aslan yönetimindeki otomobil, Dereli istikametinden Giresun istikametine gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir marangoz atölyesinin duvarlarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü Levent Aslan (21) kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatının kaybeden Levent Aslan’ın yaklaşık 4 yıl önce de babasını yine bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü
11.12.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Giresun,Dereli ilçesi,trafik kazası,
526441 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526441.aspx
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