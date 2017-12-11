Olay, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletli genç, trafikte seyreden onlarca aracın arasında bir tıra tutunarak yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerledi. Ufak bir dikkatsizlik sonucu ölüm riski taşıyan şahıs, uzun süre bu şekilde yolculuğuna devam etti. Canını hiçe sayarak dorseden tutunan bisiklet sürücüsü, yolda giden vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlendi. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden başka bir araç sürücüsünün ise, “Yazık ya canından olacak demesi” dikkat çekti. Uzun süre bu şekilde devam eden tehlikeli yolculuk tır şoförünün yavaşlaması ile son buldu.
Canını hiçe sayan bisikletli tırın arkasına takıldı
11.12.2017 - 09:49 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da trafikte seyir halinde olan bir tıra tutunarak giden bisikletli genç, kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise başka bir araç sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler : Konya,yaşam haberleri,
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