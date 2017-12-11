Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Avrupa sınırındaki kenti Edirne'den dünyayı selamlayan Türk-İslam mimarisinin zirvesi Selimiye Camii, gün doğumu sırasında da muhteşemliğini ortaya koyuyor.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, kubbe ve minarelerindeki aydınlatmalarla zifiri karanlıkta da göz alıyor.

Tan vaktindeki kızıla çalan bulutları delen minareleri, güneşin kendini göstermesiyle bir mimari dehanın ortaya koyduğu "imkansız denilen hesabın" sağlamasının yapıldığı kubbesi, Selimiye Camii'ni ilk kez görenleri hayrete düşürüyor.

Dönemin mühendislik imkanlarıyla düşünüldüğünde muhteşemliğini bir kez daha kanıtlayan Selimiye Camii, zifiri karanlıkta da gün doğumunda da insanları büyülüyor.

Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından

Edirne'nin ve Osmanlı'nın simgesi Selimiye Camii, kentin merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen alanda bulunuyor.

2. Selim'in emriyle 1568-1575'te yaptırılan cami, çok uzaklardan göze çarpan yapısı ve kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar Sinan'ın aynı zamanda bir şehircilik uzmanı olduğunu gösteriyor.

Kesme taştan yapılan ve iç bölümüyle bin 620 ve toplamda 2 bin 475 metrekarelik bir alanı kaplayan cami, mimarlık tarihinde, en geniş mekana kurulmuş yapı olarak nitelendiriliyor.

Cami, mimari özelliklerinin erişilmezliğinin yanında, şadırvanı, taş, mermer, çini, ahşap sedef gibi süsleme özellikleriyle dikkati çekiyor. Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından Selimiye Camii'nin mihrap ve minberi de mermer işçiliğinin baş yapıtlarından sayılıyor.