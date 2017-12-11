Gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve Gölyaka ilçesinde ise sis, bağlantı yollarını kullanan sürücülerin ulaşımda zorlanmasına neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri, sisin görüldüğü bölgelerde sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.
Düzce'de göz gözü görmüyor
11.12.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce kent merkezinde yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Etiketler : düzce,sis,haberler,
526490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526490.aspx
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