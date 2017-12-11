Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve Gölyaka ilçesinde ise sis, bağlantı yollarını kullanan sürücülerin ulaşımda zorlanmasına neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri, sisin görüldüğü bölgelerde sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.