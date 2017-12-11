Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan dosya kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince bazı hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde görevli olan doktorlar adına hazırlanmış, kaşeler ve imzalar taklit edilerek düzenlenen sahte raporlar ve reçeteler ile piyasa değeri yüksek ilaçlar ve hasta bezi alarak, ‘Resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık’ olayını gerçekleştirdiği tespit edilen sağlık sektöründe görevli 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Kamunun 20 milyon lira zarara uğramasına neden olduğu düşünülen olayla ilgili 3 medikal firmasında arama işlemleri devam ederken, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve SGK müfettişlerinin incelemeleri devam ediyor.