Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yıkımı büyük tartışmalara yol açan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri yıkımının yapıldığı alan drone ile görüntülendi. Yıkım sırasında iddiaya göre Bakırköy Belediyesi'nin tedbir almaması nedeniyle kafasına demir düşmesi sonucu 1 kişinin vefat ettiği yıkım alanının havadan çekilen görüntülerinde iş makinelerin çalışmalarını durdurduğu görüldü. Yıkım alanında polislerin ve zabıta ekiplerinin beklediği de görüldü. 1 kişinin öldüğü olayda vatandaşlar işçinin Bakırköy Belediyesi tarafından tedbir almadan gerçekleştirilen yıkım nedeniyle vefat ettiğini iddia ederken alana gelen Başkan Bülent Kerimoğlu da vatandaşlarla tartışarak vatandaşları "Gel buraya gününü göstereyim" diyerek tehdit etti.