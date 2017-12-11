Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat sonucu, Yeşildere ve Memurevleri Mahallesi’nde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. M.A. ve kadın şüpheli S.G.’nin ikametinde yapılan aramada, 28 satışa hazır paket halinde toplam 5,5 gram eroin, 19 paket satışa hazır 102 gram esrar ve paketlemede kullanılan 58 adet kilitli poşet ele geçirildi. Öte yandan, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası tarafından uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli zanlı da gözaltına alındı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.