Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde öğretmenlik yapan Gökhan Yeniceli, Malkara'da babasını ziyarete geldi. 14 Kasım Caddesi üzerinde yürüyüş yapan Yeniceli'nin başına binadan kopan bir beton cisim düştü.

Ağır yaralanan Yeniceli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç öğretmenin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis tarafından olay yerinde emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı.

"Şikâyetçi olacağız"

Olayla ilgili konuşan baba Osman Yeniceli, "Oğlum peynir almaya gitmişti. Beton blok başına düştü. Ağır yaralandı ve kan kaybı yaşadı. Çok şükür şu an itibariyle hayati tehlikesi yok. Biz burada suçu mal sahibinde buluyoruz. Davacı olacağız. Kanun neyse gereğini yapacaktır. Belediyenin de gerekli uyarıları yapması gerekirdi. Olayla ilgili şikâyetçiyiz" dedi.