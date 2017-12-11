Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Suriye'ye gittiği ve Rus üssünü ziyaret ettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre Putin burada Rus birliklerin Suriye'den çekilmesi talimatını verdi.

Putin'den Rus birliklerin Suriye'den çekilmesi talimatı...