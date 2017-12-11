Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Suriye'ye gittiği ve Rus üssünü ziyaret ettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre Putin burada Rus birliklerin Suriye'den çekilmesi talimatını verdi.

Putin'den Rus birliklerin Suriye'den çekilmesi talimatı...