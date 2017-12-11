Artvin-Ardahan karayolunda kaya parçalarının yola düşmesiyle heyelan meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika süren heyelan sonrası yol tamamen trafiğe kapandı. Şehirlerarası yol olması nedeniyle yolda uzun tır ve araç kuyrukları oluştu. Heyelanın sona ermesinin ardından yol temizleme çalışmalarına başlayan görevliler kısa sürede çalışmalarını bitirerek yolu yeniden trafiğe açtı.
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan
11.12.2017 - 14:07 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan meydana geldi.
Artvin-Ardahan karayolunda kaya parçalarının yola düşmesiyle heyelan meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika süren heyelan sonrası yol tamamen trafiğe kapandı. Şehirlerarası yol olması nedeniyle yolda uzun tır ve araç kuyrukları oluştu. Heyelanın sona ermesinin ardından yol temizleme çalışmalarına başlayan görevliler kısa sürede çalışmalarını bitirerek yolu yeniden trafiğe açtı.
Etiketler : artvin,heyelan,haberler,
526553 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526553.aspx
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