Adana'da park hâlindeki otomobilin tüm lastikleri  çalındı. Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Latif Yarım,  işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda park  halindeki 01 YL 590 plakalı otomobilini 4 lastiği de çalınmış ve kütüklerin  üzerine bırakılmış hâlde buldu. Yarım'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya  zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yarım, yaptığı açıklamada, aracını 10 ay önce bayiden sıfır kilometredeyken aldığını ve hâlen taksitlerini ödediğini söyledi.