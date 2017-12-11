Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İKİ KAMYON VE BİR TIR BİRBİRİNE GİRDİ

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Kurtköy Kavşağı kesiminde İstanbul istikametine giden iki kamyon ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, araçta sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.



TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapanan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.