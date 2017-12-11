Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlara uygulanan şiddet haberleriyle gündemden düşmeyen Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa mahallesinde oturan 42 yaşındaki Sabit A.'nın karısından şiddet görüp 3. kez suç duyurusunda bulunması dikkat çekti.

Sabit A., eşi Ü.A.'nın taşlı saldırısına uğradığını öne sürerek, darp raporu aldıktan sonra suç duyurusunda bulundu.

TELEVİZYONLARA ÇIKIYOR DİYE TAŞLI SALDIRIDA BULUNDU

Sabit A.'nın başvurusu üzerine aile mahkemesi tarafından 2 çocuk annesi Ü.A.'ya üçüncü kez eşinin konutuna ve iş yerine yaklaşmama cezası verilmesi kararı alındığı bildirildi.

Sabit A., AA muhabirine yaptığı açıklamada, son olayda eşinin "Neden televizyonlara çıkıyorsun?" diyerek kendisine taşlı saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.