Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyreden Bünyamin Aslantaş (29) idaresindeki 34 JJM 97 plakalı otomobil yolun aşırı buzlanması sonucu yoldan çıkarak Kozalak Mahallesi Çakmak Deresi mevkiinde dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Aslantaş ile araç içerisinde bulunan Yunus Mehmet Aslantaş (30) ve Mehmet Aslantaş (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlatırken kaza sonrası Kolköyü Mahalle Muhtarı Veysel Özkan ile birlikte bölgeye giderek inceleme yapan Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, "Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Levent bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kozalak, Kolköyü ve çevre köylerde ulaşım zorlukla sağlanıyor, birçok araç yolda kalmış durumda, jandarma ekiplerimiz bölgede yoğun bir çalışma içerisinde ama hava şartları çalışmaları zorlaştırıyor. Karayolları ekipleri bölgede ivedi olarak tuzlama çalışması yapmalı aksi taktirde bölgede çok fazla kaza olacaktır." diye konuştu.