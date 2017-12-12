Alınan bilgiye göre, fabrika sahası içinde yer alan Nakliyat Müdürlüğü bölümde çalışan Selami Uyanık (43) henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeki yük treninin altında kaldı. Uyanık, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Uyanık'ın cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Karabük'te iş kazası! Yük treninin altında kaldı
12.12.2017 - 01:21 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : karabük,iş kazası,
526671 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526671.aspx
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