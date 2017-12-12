Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, fabrika sahası içinde yer alan Nakliyat Müdürlüğü bölümde çalışan Selami Uyanık (43) henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeki yük treninin altında kaldı. Uyanık, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Uyanık'ın cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.