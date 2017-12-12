Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Keten’in öldüğünü velirledi. Gencin cesedi Bölge Eğitim ve Araştırama Hastanesi morguna kaldırıldı. 160 kiloluk Keten’in ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu ifade edildi. Amasya’da oturan ailesinin şubat tatilinde oğullarını kilolarından kurtulması için tüp mide ameliyatı yaptırmaya karar verdikleri ileri sürüldü. Öte yandan yine aynı üniversitede okuyan Gül Meral de geçen 21 Ekim’de kaldığı yurt odasında arkadaşı E.S. tarafından yatağında ölü olarak bulunmuştu. 35 kilo aralığında olduğu belirtilen Erzincanlı Meral’in aşırı zayıflığa bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.