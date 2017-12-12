Haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Keten’in öldüğünü velirledi. Gencin cesedi Bölge Eğitim ve Araştırama Hastanesi morguna kaldırıldı. 160 kiloluk Keten’in ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu ifade edildi. Amasya’da oturan ailesinin şubat tatilinde oğullarını kilolarından kurtulması için tüp mide ameliyatı yaptırmaya karar verdikleri ileri sürüldü. Öte yandan yine aynı üniversitede okuyan Gül Meral de geçen 21 Ekim’de kaldığı yurt odasında arkadaşı E.S. tarafından yatağında ölü olarak bulunmuştu. 35 kilo aralığında olduğu belirtilen Erzincanlı Meral’in aşırı zayıflığa bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Aşırı kiloları hayatına mal oldu
12.12.2017 - 07:08 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Kadir Kaan Keten (20), kaldığı öğrenci evinde arkadaşı tarafından hareketsiz hâlde bulundu.
Etiketler : erzurum,atatürk üniversitesi,
526701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526701.aspx
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