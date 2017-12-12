Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araçtan 34 SN 6314 plakalı midibüs, Çırpıcı Mahallesi'nde tramvay durağı civarında içinde yolcu olmayan 34 TN 1828 plakalı İETT otobüsüne arkasından çarptı.

Kazada, Atatürk Havalimanı personelini taşıyan servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapalı kalan yol, midibüs ile otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.