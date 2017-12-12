Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Melek Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, akraba oldukları öğrenilen Yaşar G, Ümit G, Necip G. ve Hüseyin G. silah ve bıçakla yaralandı. Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Konya'da silahlı kavga, 1 ölü 3 de yaralı var
12.12.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,konya kavga,silahlı kavga,konya haberleri,
526744 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526744.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER