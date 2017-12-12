Hakkâri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında dün Hakkâri-Van karayolunda operasyon yaptı. Ekiplerin bir araçta yaptığı aramada 45 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkâri'de 45 kilo eroin ele geçirildi
12.12.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda, 45 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : hakkari,eroin,uyuşturucu,
526749 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526749.aspx
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