Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında dün Hakkâri-Van karayolunda operasyon yaptı. Ekiplerin bir araçta yaptığı aramada 45 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.