Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih Şehremini’de emlakçılık yapan Çinli S.A. (33), camide namaz kıldıktan sonra sokakta arkadaşını beklemeye koyuldu. Bu esnada siyah bir minibüs şahsın yanına yaklaştı. Aracın içinden inen kişiler S.A’yı başına çuval geçirerek kaçırdı. Zanlılar bir süre sonra kaçırdıkları adamın arkadaşı Sawuti A’yı telefonla arayarak “S.A. elimizde. İki milyon lira fidye karşılığında serbest bırakırız” dedi. Bunun sonucunda Sawuti A. polise giderek şikâyette bulundu. Polis, kamera görüntülerini kullanarak olayda kullanılan minibüsün plakasını tespit etti. Aracın kiralandığını belirleyen ekipler, Zeytinburnu’nda zanlıları pusuya düşürerek yakaladı. Gözaltına alınan Alımu T.(28), Aısatjıang A. (25), Abudukadır A. (35) ile Abudurerhamar A’nın (32) da Çinli olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin polisin peşlerinde olduğunu fark ederek kaçırdıkları iş adamını yarım saat önce serbest bıraktıkları belirlendi. Sokakta yürürken bulunan ve yeni doğum yapan eşinin yanına götürülen S.A. “Beni takip ediyorlardı. Çok zengin olduğumu düşündükleri için kaçırıp fidye istediler” dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şahıslar da adliyeye sevk edildi.