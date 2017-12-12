Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da yaşayan 42 yaşındaki Sabit Avcılaroğlu, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü karısı hakkında 3'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırttı. Sabit Avcılaroğlu, 8 yıl önce Ümmihan Avcılaroğlu ile evlendi. Çiftin 2 erkek çocukları oldu. İşlediği suçtan dolayı 2013'te cezaevine giren Sabit Avcılaroğlu geçen Nisan'da denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Tahliye sonrası eşi, 'yeni bir ev tutalım' dedi. Karşı çıkınca eşinin baba evine döndüğünü anlatan Sabit Avcılaroğlu, "Şiddet uyguladığımı ileri sürerek polise başvurdu. Evde olmadığım dönemler eve gelip eşyaları almış. Karşı çıktığımda saldırdı. Ben de suç duyurusunda bulundum. Geçen Ağustos'ta mahkeme, 1 ay bana yaklaşmama cezası verdi. Ancak ceza bitince eve gelip tekrar şiddet uyguladı. 18 Ekim'de suç duyurusunda bulundum. Tekrar uzaklaştırma cezası aldı" dedi.



'KAFAMA TAŞLA VURDU'

Eşinin en son olarak "Neden TV programlarına katılıyorsun?" diyerek kafasına taşla vurduğunu anlatan talihsiz adam, "Darp raporu alıp yine şikâyetçi oldum. Devletimiz sağ olsun sahip çıktı ve üçüncü kez eşimin bana yaklaşmaması yönünde karar verdi. Varsın kılıbık desinler. Yeter ki çocuklarıma 'katilin çocukları' demesinler. Benim durumumdaki erkeklere sesleniyorum. Adalete başvursunlar" diye konuştu.

(Sabah)